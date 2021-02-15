В Горловке взорвался автомобиль одного из главарей боевиков "ДНР", – СМИ
В оккупированной Горловке 15 февраля взорвался автомобиль командира батальона "народной милиции ДНР". Российские СМИ пишут, что есть пострадавший среди главарей боевиков.
Источник:24 канал
По информации одного из российских СМИ, в результате взрыва пострадал комбат боевиков Сергей Попов. Он более известен под позывным "Длинный".
Новость дополняется ...
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter