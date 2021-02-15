В оккупированной Горловке 15 февраля взорвался автомобиль командира батальона "народной милиции ДНР". Российские СМИ пишут, что есть пострадавший среди главарей боевиков.

По информации одного из российских СМИ, в результате взрыва пострадал комбат боевиков Сергей Попов. Он более известен под позывным "Длинный".

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