Несмотря на так называемый режим тишины, оккупанты снова целятся по позициям Вооруженных сил Украины, к тому же из минометов. Впрочем, армейцы пресекали уже несколько попыток оккупантов приблизиться к их позициям в районе Светлодарска.

Защитники лично рассказали, как им это удалось – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Военнослужащие постоянно наблюдают за противником. Есть множество участков, которые интересны врагу. Впрочем, наши защитники не позволяют двигаться им дальше.

Постоянно наблюдаем. Не только по линии обороны батальона, но и в глубину. Они спланировали себе выход, но пока это невозможно сделать,

– говорит военнослужащий ВСУ с позывным Ермак.

Михаил один из тех, кто тогда вовремя заметил врага. На фронте он уже 5 ротацию. Поэтому хорошо знает, что терять бдительности здесь нельзя. Несколько лет назад на войне он потерял собрата.

"Погиб. Вот здесь в Зайцево, с правой стороны. А уже должен был быть дома. Попала мина под ноги. Молодой человек погиб, друг", – сказал военнослужащий ВСУ Михаил.

Обратите внимание! В результате вооруженной агрессии России против Украины погибли более 14 тысяч человек. В то же время примерно 40 тысяч – получили ранения. Кроме того, более 1,5 миллиона жителей Крыма и Донбасса были вынуждены покинуть свои дома как внутренне перемещенные лица, а также – переехать на контролируемую Украиной территорию.

Доказательства участия РФ в войне

Впрочем, военные продолжают держать фронт. Слаженные действия дают результат - в очередной раз армейцы оттеснили противника. Убегая, оккупанты оставили немало доказательств российской агрессии на востоке Украины.

Обнаружили на месте установки дистанционного минирования ПКМ-1 (переносной комплекс минирования), который находится на вооружении в Российской Федерации,

– сказал военный Анатолий.

Военные говорят, такие мины редко убивают, однако калечат бойцов. Использование таких мин запрещено Женевской конвенцией, но несмотря на это, враг использует их и не обращает внимания на международные договоренности.



Враги стали более дерзкими / Скриншот с видео

Оккупанты стали более дерзкими

Александр уже второй раз возвращается на этот участок фронта. Говорит, по сравнению с прошлым годом, вести себя оккупанты стали более дерзко.

"Не очень прячутся. Ибо мы не стреляем по ним, они свободно передвигаются! Копают, срывают", – делится Александр.

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Что касается использования оружия, то враг уже не стреляет без разбора. Стреляет редко, но метко. Армейцы говорят, что намерение оккупантов – это занять стратегически выгодные высоты, чтобы взять огневое преимущество и сделать невозможным эффективное ведение боевых действий украинскими подразделениями.

Не пренебрегает враг использовать и минометы. Только за эту неделю в сторону армейцев, которые держат оборону вдоль Светлодарской дуги, оккупанты выпустили 4 120-е мины и почти четверть сотни 82-миллиметровых мин.