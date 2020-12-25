Горячо на фронте: как армейцы пресекали попытки оккупантов приблизиться к их позициям
Несмотря на так называемый режим тишины, оккупанты снова целятся по позициям Вооруженных сил Украины, к тому же из минометов. Впрочем, армейцы пресекали уже несколько попыток оккупантов приблизиться к их позициям в районе Светлодарска.
Защитники лично рассказали, как им это удалось – читайте в материале журналистов 24 канала.
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Военнослужащие постоянно наблюдают за противником. Есть множество участков, которые интересны врагу. Впрочем, наши защитники не позволяют двигаться им дальше.
Постоянно наблюдаем. Не только по линии обороны батальона, но и в глубину. Они спланировали себе выход, но пока это невозможно сделать,
– говорит военнослужащий ВСУ с позывным Ермак.
Михаил один из тех, кто тогда вовремя заметил врага. На фронте он уже 5 ротацию. Поэтому хорошо знает, что терять бдительности здесь нельзя. Несколько лет назад на войне он потерял собрата.
"Погиб. Вот здесь в Зайцево, с правой стороны. А уже должен был быть дома. Попала мина под ноги. Молодой человек погиб, друг", – сказал военнослужащий ВСУ Михаил.
Доказательства участия РФ в войне
Впрочем, военные продолжают держать фронт. Слаженные действия дают результат - в очередной раз армейцы оттеснили противника. Убегая, оккупанты оставили немало доказательств российской агрессии на востоке Украины.
Обнаружили на месте установки дистанционного минирования ПКМ-1 (переносной комплекс минирования), который находится на вооружении в Российской Федерации,
– сказал военный Анатолий.
Военные говорят, такие мины редко убивают, однако калечат бойцов. Использование таких мин запрещено Женевской конвенцией, но несмотря на это, враг использует их и не обращает внимания на международные договоренности.
Враги стали более дерзкими / Скриншот с видео
Оккупанты стали более дерзкими
Александр уже второй раз возвращается на этот участок фронта. Говорит, по сравнению с прошлым годом, вести себя оккупанты стали более дерзко.
"Не очень прячутся. Ибо мы не стреляем по ним, они свободно передвигаются! Копают, срывают", – делится Александр.
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Что касается использования оружия, то враг уже не стреляет без разбора. Стреляет редко, но метко. Армейцы говорят, что намерение оккупантов – это занять стратегически выгодные высоты, чтобы взять огневое преимущество и сделать невозможным эффективное ведение боевых действий украинскими подразделениями.
Не пренебрегает враг использовать и минометы. Только за эту неделю в сторону армейцев, которые держат оборону вдоль Светлодарской дуги, оккупанты выпустили 4 120-е мины и почти четверть сотни 82-миллиметровых мин.
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