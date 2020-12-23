За прошедшие сутки 22 декабря пророссийские боевики на Донбассе 9 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы происходили около 3 населенных пунктов. Среди воинов Объединенных сил ни боевых потерь, ни ранений, к счастью, нет.

О ситуации на Донбассе по состоянию на 7:00 23 декабря сообщил пресс-центр Объединенных сил. Соответствующий пост появился на фейсбук-странице Штаба.

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Где нанесли удар боевики 22 декабря

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Недалеко от Водяного, что на Приазовье, оккупанты применили против украинских защитников артиллерийские системы 122-го калибра.

На этом же направлении боевики еще несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем.

Также враг совершил дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 в количестве 8 единиц с помощью модернизированного пулемета Калашникова.

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"

Недалеко от Луганского и Южного пророссийские наемники применили минометы 120-го и 82-го калибров.

Возле Южного боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы были неприцельными и не представляли угрозы жизни или здоровью украинских воинов. Поэтому они огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток 23 декабря нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируют украинские воины,

– отмечают в штабе.

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Заметим! С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако, пророссийские боевики систематически нарушают договоренности. Преимущественно их выстрелы провокационные, поэтому украинские военные не открывают огонь.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала