Карпатская вершина Поп Иван встретила 10 января с температурой воздуха в -14 градусов. Гору покрывает снег, и, по словам экспертов, в некоторых местах есть угроза схода лавин.

Работники Явирницкого поисково-спасательного отделения провели зондирование снежного профиля на горе Поп Иван. Об этом информируют в Черногорском горном поисково-спасательном посте.

Между тем На Закарпатье сохраняется угроза схода лавин: где следует быть осторожными

В частности, эксперты провели тест компрессией на степень лавинной опасности.

Работы проводились на северо-восточном склоне горы Поп Иван на высоте 2009 метров над уровнем моря. По результатам теста определена 2 степень лавинной опасности. Снежный покров закреплен хорошо, но схождение лавин вероятно из-за высоких дополнительных нагрузок на крутых склонах,

– говорится в сообщении.

По состоянию на утро 10 января на горе Поп Иван Черногорский ясно, есть небольшая облачность. Температура воздуха упала до -14 градусов. Ветер северный, 1 – 2 метра в секунду.

Заметим, что снег и мороз в Украину придут на следующей неделе. Температура воздуха будет постепенно снижаться, а уже среди недели на всей территории Украины ожидается снег.

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Правда, в Карпатах он выпал еще перед Рождеством. К примеру, в Буковеле намело 40 сантиметров снега.



Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала