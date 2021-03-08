Первый Президент Украины Леонид Кравчук заявил, что последнему лидеру СССР Михаилу Горбачеву нужно сказать доброе слово. Украинцы якобы должны поблагодарить его за то, что он запустил процессы, которые привели к подписанию Беловежских соглашений и развала Советского Союза.

Это Кравчук сказал в эфире одного из украинских телеканалов. Он добавил, что сама перестройка не могла изменить все кардинально.

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"Перестройка дала только единственный результат, который я очень ценю – она открыла людям, журналистам, историкам, творческому потенциалу страны понимание того, что надо что-то менять", – отметил он.

По словам Кравчука, во время распада Советского Союза трудно было дать однозначный ответ о том, каким образом люди хотят все изменить. Однако первыми такое желание показали СМИ.

Я помню, мы ждали каждый день газету "Правда" – такого никогда не было, чтобы газета "Правда" критиковала первых секретарей обкомов партии. Это был толчок к возможным преобразованиям. За это Горбачеву надо сказать доброе слово,

– заявил первый президент.

Он заверил, что без Горбачева якобы не было бы тех преобразований, которые произошли.

"Он набрался мужества, энергии и силы, наверное, понимая, чем это может завершиться, но он этот шаг сделал", – подчеркнул Кравчук.

"Не было бы, наверное, съезда народных депутатов, не было бы Ельцина, других людей, не было бы Беловежской пущи, не было бы много такого, что произошло благодаря вот этому шагу Горбачева, который открыл страну для возможных преобразований", – подытожил первый президент.