В горах возле Яремче заблудилась туристка: ее нашли спасатели – фото
На Ивано-Франковщине спасли женщину, которая сама пошла в горы и потерялась. Это произошло вечером 1 января вблизи города Яремче.
Сообщение о том, что женщина заблудилась, поступило чрезвычайникам в 19:40, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Женщина приехала из Киевской области – отдыхала вместе с группой туристов в одном из отелей Яремче. Она решила без сопровождения подняться на гору Явирник. Однако потеряла ориентировку и заблудилась.
Выяснить, где именно находится женщина, удалось с помощью мобильной связи. За ней отправили спасателей Яремчанского поисково-спасательного отделения.
Туристка заблудилась в горах возле Яремче / Фото ГСЧС
Туристку нашли 1 января в 22:05 вблизи горы Явирник. Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сопровождали ее до отеля.
Инцидент в Славском
В первый день нового года в Славском на Львовщине остановилась канатная дорога. Из-за аварии в ловушке оказались 74 человека, среди них были дети.
Все произошло из-за того, что вышла из строя трансформаторная подстанция. Для того, чтобы устранить неисправность, спасателям понадобилось время. Впоследствии ГСЧС опубликовало видео спасения.
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