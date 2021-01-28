Поисковый сервис Google заблокировал личную страницу дипломата Андрея Телиженко. Украинец сотрудничал с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Источник: фейсбук Андрея Телиженко

Экс-сотрудник посольства Украины в США собирал в нашем государстве компромат на новоизбранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Читайте также США наложили санкции на Деркача: нардеп обещает показать "шокирующие факты разоблачения"

Google сообщил Телиженко о блокировании страницы

В сети он выложил скрин-шот, на котором видно, что личный аккаунт Телиженко отключен и вернуть его "к жизни" можно только через суд.



Google заблокировал страницу Андрея Телиженко / Скрин-шот с фейсбука дипломата

Свобода и демократия в действии от большевистского режима администрации Байдена. Мы будем продолжать на независимых платформах,

– подписал публикацию Телиженко.

Обратите внимание! Ранее Facebook и Twitter уже заблокировали страницы Андрея Телиженко. Сейчас его учетные записи отображаются как "недоступен" и "профиль не существует", соответственно.

Что известно об Андрее Телиженко

В октябре 2020 года Госдепартамент США отозвал визу Андрею Телиженко, который тесно сотрудничал с адвокатом 45-го главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Он искал компромат на новоизбранного американского президента Джо Байдена.

В январе 2021 года США внесли дипломата в санкционный список.

Также ранее Телиженко работал консультантом у олигарха Павла Фукса. К слову, сегодня Фукс имеет статус невъездного на территорию США.



Санкции США: список / Инфографика 24 канала