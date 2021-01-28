Собирал компромат на Байдена: Google заблокировал украинца, что сотрудничал с адвокатом Трампа
Поисковый сервис Google заблокировал личную страницу дипломата Андрея Телиженко. Украинец сотрудничал с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
Источник: фейсбук Андрея Телиженко
Экс-сотрудник посольства Украины в США собирал в нашем государстве компромат на новоизбранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
Читайте также США наложили санкции на Деркача: нардеп обещает показать "шокирующие факты разоблачения"
Google сообщил Телиженко о блокировании страницы
В сети он выложил скрин-шот, на котором видно, что личный аккаунт Телиженко отключен и вернуть его "к жизни" можно только через суд.
Google заблокировал страницу Андрея Телиженко / Скрин-шот с фейсбука дипломата
Свобода и демократия в действии от большевистского режима администрации Байдена. Мы будем продолжать на независимых платформах,
– подписал публикацию Телиженко.
Что известно об Андрее Телиженко
- В октябре 2020 года Госдепартамент США отозвал визу Андрею Телиженко, который тесно сотрудничал с адвокатом 45-го главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Он искал компромат на новоизбранного американского президента Джо Байдена.
- В январе 2021 года США внесли дипломата в санкционный список.
- Также ранее Телиженко работал консультантом у олигарха Павла Фукса. К слову, сегодня Фукс имеет статус невъездного на территорию США.
Поделиться новостью