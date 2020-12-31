Гончарука на Шмигаля: политолог сравнил 2 правительства и сказал, что изменилось
Правительство Гончарука – самое молодое за всю историю Украины с самым молодым главой в придачу. Он продержался лишь полгода. Алексей Гончарук сам подал в отставку, а на смену ему пришло правительство Дениса Шмыгаля.
Впрочем, у каждого правительства есть свои сильные и слабые стороны. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян в эфире программы "Между прочим" на 24 канале.
Обратите внимание Зеленскому мешает отсутствие политической воли, – Солонтай о борьбе с олигархами
Замена правительств и Зеленский
По его словам, очевидно, что инициатором был Зеленский и сейчас система его "переваривает". Потому что, фактически, после отставки Гончарука глава государства решил реставрировать "кучмовский" олигархический консенсус.
Он объяснил: "В таком случае президент является балансером между олигархами. Впрочем, Зеленский не учел, что тогда государственные институты были сильнее, а олигархи были слабее".
Сам процесс изменения системы – это еще не поглощение. Сейчас Зеленский только вступил с ней (системой – 24 канал) в бой, а в результате в "договорняк",
– считает Саакян.
Какое правительство лучшее
По мнению политолога, любое правительство – неидеальное. А у правительства Гончарука и правительства Шмыгаля есть свои сильные стороны. Например, как говорит Саакян:
► Правительство Шмыгаля – это правительство людей, которые больше знают о проблематике. Они более профессиональные. Но при этом по каждому есть свой шлейф и есть свои коррупционные риски. Это правительство – исполнителей.
► Правительство Гончарука – менее коррупционное и более ожесточенное к реформам. Оно многое усложняло, потому что люди были настроены на системные изменения.
Поделиться новостью