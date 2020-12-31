Правительство Гончарука – самое молодое за всю историю Украины с самым молодым главой в придачу. Он продержался лишь полгода. Алексей Гончарук сам подал в отставку, а на смену ему пришло правительство Дениса Шмыгаля.

Впрочем, у каждого правительства есть свои сильные и слабые стороны. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян в эфире программы "Между прочим" на 24 канале.

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Замена правительств и Зеленский

По его словам, очевидно, что инициатором был Зеленский и сейчас система его "переваривает". Потому что, фактически, после отставки Гончарука глава государства решил реставрировать "кучмовский" олигархический консенсус.

Он объяснил: "В таком случае президент является балансером между олигархами. Впрочем, Зеленский не учел, что тогда государственные институты были сильнее, а олигархи были слабее".

Сам процесс изменения системы – это еще не поглощение. Сейчас Зеленский только вступил с ней (системой – 24 канал) в бой, а в результате в "договорняк",

– считает Саакян.

Какое правительство лучшее

По мнению политолога, любое правительство – неидеальное. А у правительства Гончарука и правительства Шмыгаля есть свои сильные стороны. Например, как говорит Саакян:

► Правительство Шмыгаля – это правительство людей, которые больше знают о проблематике. Они более профессиональные. Но при этом по каждому есть свой шлейф и есть свои коррупционные риски. Это правительство – исполнителей.

► Правительство Гончарука – менее коррупционное и более ожесточенное к реформам. Оно многое усложняло, потому что люди были настроены на системные изменения.

Справка. Верховная Рада 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Вместо этого депутаты назначили премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовали за состав нового правительства. Назначение состоялось целым пакетом, без обсуждения кандидатур на каждый пост в правительстве отдельно.