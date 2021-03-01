К президенту Украины, Совету национальной безопасности и обороны и министерству юстиции обратилось несколько местных и областных советов. Они требуют запретить партию Виктора Медведчука – "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Такое обращение – это проявление воли жителей Черновцов. Такое мнение высказал депутат Черновицкого городского совета Иван Гончарюк.

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Отстоять проукраинские интересы

По его словам, такой призыв – назревший. Черновицкий городской совет в своем обращении подчеркнул то, о чем говорят, но формально не принимают.

В состоянии войны важно отстоять проукраинские интересы,

– отметил Гончарюк.

Он отметил, что городской совет много общался с избирателями и военными, поэтому отстаивает их интересы.

Проукраинские силы выразили позицию

"Я считаю, что в Черновицком городском совете большинство – проукраинские силы, которые выразили свою позицию относительно 5-й прокремлевской колонны", – подчеркнул Гончарюк.

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Он также добавил, что такой вопрос назрел уже давно. Это, как отметил депутат, привычное, нормальное явление, которое является проявлением проукраинской позиции всех регионов.

Заметим! Соответствующие обращения подготовили уже несколько местных советов, в частности Черновицкий, Черкасский, Запорожский и Ивано-Франковский. Депутаты требуют на законодательном уровне сделать невозможным существование партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также еще одной прокремлевской партии – "Партии Шария".