Отстоять проукраинские интересы, – депутат рассказал, почему горсоветы хотят запретить ОПЗЖ
К президенту Украины, Совету национальной безопасности и обороны и министерству юстиции обратилось несколько местных и областных советов. Они требуют запретить партию Виктора Медведчука – "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Источник:24 канал
Такое обращение – это проявление воли жителей Черновцов. Такое мнение высказал депутат Черновицкого городского совета Иван Гончарюк.
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Отстоять проукраинские интересы
По его словам, такой призыв – назревший. Черновицкий городской совет в своем обращении подчеркнул то, о чем говорят, но формально не принимают.
В состоянии войны важно отстоять проукраинские интересы,
– отметил Гончарюк.
Он отметил, что городской совет много общался с избирателями и военными, поэтому отстаивает их интересы.
Проукраинские силы выразили позицию
"Я считаю, что в Черновицком городском совете большинство – проукраинские силы, которые выразили свою позицию относительно 5-й прокремлевской колонны", – подчеркнул Гончарюк.
Гончарюк рассказал о запрете ОПЗЖ: смотрите видео
Он также добавил, что такой вопрос назрел уже давно. Это, как отметил депутат, привычное, нормальное явление, которое является проявлением проукраинской позиции всех регионов.
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