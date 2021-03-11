Пограничники Сумского отряда задержали 10 марта мужчину, который перевез через границу около 2 десятков птиц. Голуби были окольцованы и, вероятно, должны были стать участниками спортивных соревнований.

Местный житель сообщил, что увидел неизвестного человека возле государственной границы вблизи Гавриловой Слободы, что в Середино-Будском районе. На место прибыл патруль, который и задержал правонарушителя.

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Через границу перенесли 20 декоративных голубей

Оказалось, что 43-летний житель приграничных территорий с собой прихватил 2 картонные коробки, в которых сидели 20 декоративных голубей.

Пограничники обнаружили, что все птицы – окольцованные. На кольцах метка – RUS SRSG 2020. Это свидетельствует о принадлежности к "Союзу российских спортсменов-голубеводов".

Мужчина говорит, что голубей случайно нашел

Объяснения правонарушителя оказались очень неправдоподобными. Говорит, что искал собаку, которая от него сбежала, а потом и заблудился. А ящики с голубями просто попались ему на пути. Однако пограничники выяснили, что мужчина сначала пересек украинско-российскую границу, а затем вернулся.

Судьбу правонарушителя решит суд

Скорее всего, голубей привезли для участия в соревнованиях. Мужчину пока задержали для выяснения обстоятельств. За незаконное пересечение границы ему грозит административная ответственность. Его судьбу будет решать суд. Правоохранители пока ищут, кому передать пернатых спортсменов.

Смотрите видео пограничников: