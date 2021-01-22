Партия "Голос" подала иск в Окружной административный суд Киева против НАПК. Именно Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции ранее лишило партию государственного финансирования.

Соответствующий иск уже зарегистрировали в Окружном админсуде. Об этом сообщает прессслужба суда.

Важно Партия "Голос" осталась без госфинансирования из-за НАПК, – Рудык

Позиция партии "Голос"

"Голос" просит суд отменить приказ НАПК, которым остановили госфинансирование деятельности политсилы. Сейчас в ОАСК решают, есть ли основания открывать производство по административному делу.

Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным и политическим давлением. Сейчас дело будет рассматривать суд, однако публично сообщать детали дела мы не можем,

– заявил прессекретарь партии Ярема Дух.

Почему "Голос" остался без финансирования

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции пояснили, что причиной прекращения финансирования "Голоса" стали якобы недостоверные сведения в отчетах членов партии.

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В НАПК уверяют, что "Голос" оформила несколько договоров с предпринимателями на сумму около 1,1 миллиона гривен. Говорилось об услугах, документально не подтвержденных. Например, медийный мониторинг, поиск информации, социологические исследования и тому подобное.

Зато в "Голосе" считают, что НАПК во время анализа отчета вышло за пределы своих полномочий.

Что об этом говорит закон

Законодательство предусматривает, что если отчет партии оформили с грубыми нарушения или внесли в него ложные данные, НАПК может остановить государственное финансирование партии. Восстановить его могут, когда политсила устранит неточности.