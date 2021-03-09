Фракция "Голос" в Верховной Раде инициировала сбор подписей за отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой после приговора Сергею Стерненко. На данный момент сбор происходит очень медленно.

Об этом рассказал нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин. По словам парламентария, по состоянию на 5 марта было всего 20 подписей.

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Юрчишин говорит, что депутаты боятся

Конечно, будем собирать до необходимого количества. Депутаты боятся, потому что генпрокурор подписывает подозрения для депутатов. Особенно эти страхи присутствуют у представителей большинства,

– сказал Юрчишин.

Причин для отставки – нет, – Корниенко

Опровергает слова Юрчишина заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. Политик говорит, что подозрений могут бояться только те, у кого есть проблемы с законом. По мнению Корниенко, среди "слуг народа" таковых нет.

Что до отставки Венедиктовой – то этого вопроса на заседании фракции даже не поднимали. Если и поднимут – то поддержки это не найдет, говорит Корниенко.

К работе госпожи Венедиктовой, как и к работе любого, могут быть и есть замечания. Но до отставки разговоры никогда не доходили. Госпожа генеральный прокурор реагирует на все замечания и пытается оперативно исправлять,

– добавил Корниенко.

Венедиктова не комментирует сбор подписей

Отметим, что сама Венедиктова ранее назвала дело Стерненка "заполитизированным". Однако, по мнению генпрокурора, таким его сделал сам осужденный активист. Комментариев по сбору подписей за свою отставку руководительница ОГУ пока не предоставила.

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