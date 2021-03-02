В шутку поблагодарили за кнопкодавство: "Голос" подарила Шкарлету красные гвоздики
С сегодняшнего дня, 2 марта, в Верховной Раде заработала сенсорная кнопка. Поэтому депутаты пришли в парламент раньше, за 15 минут до начала заседания, чтобы научиться под управлением председателя ВР Дмитрия Разумкова нажимать одновременно 2 кнопки.
Источник:24 канал
Депутаты пытались попробовать обмануть систему и подкладывали телефон, жвачки и наушники. Больше о сенсорной кнопке рассказала журналистка Алена Чернецкая.
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"Голос" поблагодарили Шкарлета
По ее словам, в честь такого "праздника" Сергей Шкарлет получил цветы – букет красных гвоздик. Так его в шутку поздравила и поблагодарила партия "Голос".
Красные гвоздики означают культурную эпоху, которая соответствует Сергею Шкарлету, в частности в украинском образовании и обществе,
– отметила депутат Инна Совсун
Как нардепы учились пользоваться кнопкой
Депутаты пожаловались, что не у всех с первого раза получилось проголосовать. Несмотря на это, они оценивают систему – как довольно простую.
Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев объяснил: "логика этого нововведения заключается в том, что мы должны голосовать двумя руками. В одной руке надо держать сенсорную кнопку (она находится под пультом для голосования), другой кнопкой определяешь – за, против или воздержался".
Депутаты борются с кнопкодавством
Депутаты давно пытаются бороться с кнопкодавством. Один, как они считали, из самых продуктивных способов, это уголовная ответственность за неперсональное голосование.
Конец эпохи кнопкодавов в Верховной Раде:
По этому закону, депутатов могут оштрафовать на несколько тысяч гривен или даже лишить мандата. Впрочем, как показывает опыт, этот способ не является эффективным, ведь за этот период ни у одного нардепа мандат не забрали.
Сенсорная кнопка здесь была уже более 10 лет. Она могла быть активированной и вчера, и позавчера, и год назад, и 2, и 3. Не было ни политической воли, ни желания это делать,
– сказал нардеп с "Голоса" Андрей Осадчук.
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