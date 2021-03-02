С сегодняшнего дня, 2 марта, в Верховной Раде заработала сенсорная кнопка. Поэтому депутаты пришли в парламент раньше, за 15 минут до начала заседания, чтобы научиться под управлением председателя ВР Дмитрия Разумкова нажимать одновременно 2 кнопки.

Депутаты пытались попробовать обмануть систему и подкладывали телефон, жвачки и наушники. Больше о сенсорной кнопке рассказала журналистка Алена Чернецкая.

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"Голос" поблагодарили Шкарлета

По ее словам, в честь такого "праздника" Сергей Шкарлет получил цветы – букет красных гвоздик. Так его в шутку поздравила и поблагодарила партия "Голос".

Красные гвоздики означают культурную эпоху, которая соответствует Сергею Шкарлету, в частности в украинском образовании и обществе,

– отметила депутат Инна Совсун

Отметим! Несколько месяцев назад произошел скандал со Шкарлетом, во время голосования за назначение его главой министерства образования. Тогда оказалось, что депутаты активно кнопкодавили, но доказать это не удалось.

Как нардепы учились пользоваться кнопкой

Депутаты пожаловались, что не у всех с первого раза получилось проголосовать. Несмотря на это, они оценивают систему – как довольно простую.

Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев объяснил: "логика этого нововведения заключается в том, что мы должны голосовать двумя руками. В одной руке надо держать сенсорную кнопку (она находится под пультом для голосования), другой кнопкой определяешь – за, против или воздержался".

Интересно, что сенсорная кнопка вмонтирована в Верховной Раде еще с 2008 года – еще тогда, когда парламент возглавлял Арсений Яценюк.

Депутаты борются с кнопкодавством

Депутаты давно пытаются бороться с кнопкодавством. Один, как они считали, из самых продуктивных способов, это уголовная ответственность за неперсональное голосование.

Конец эпохи кнопкодавов в Верховной Раде:

По этому закону, депутатов могут оштрафовать на несколько тысяч гривен или даже лишить мандата. Впрочем, как показывает опыт, этот способ не является эффективным, ведь за этот период ни у одного нардепа мандат не забрали.

Сенсорная кнопка здесь была уже более 10 лет. Она могла быть активированной и вчера, и позавчера, и год назад, и 2, и 3. Не было ни политической воли, ни желания это делать,

– сказал нардеп с "Голоса" Андрей Осадчук.

По статистике от движения ЧЕСНО, за 3 последних созыва более 2 тысяч раз зафиксировали депутатов-кнопкодавов.