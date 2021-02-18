Назначение Виктора Кичуна на должность судьи Конституционного суда поддержал 241 нардеп, большинство из них– от "Слуги народа" и "За майбутнє". В то же время фракция "Голос" не голосовала за эту кандидатуру. Ведь такая процедура отбора фактически игнорирует рекомендации Венецианской комиссии.

Об этом рассказал депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин. И подчеркнул, что Украина обратилась к Венецианской комиссии именно с просьбой дать оценку и определить, что стало причиной конституционного кризиса.

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Он вспомнил, Венецианская комиссия, как ключевой орган, определяющий стандарты судебной системы в Европе, предложила изменить главное – подход к формированию КСУ.

То есть, сделать суд неполитическим, чтобы на должности в Конституционном суде назначались не друзья представителя президента в КСУ, а политически независимые и добропорядочные кандидаты. Мы получили рекомендацию, на которую фактическую наплевали,

– подчеркнул парламентарий.

Обратите внимание! Венецианская комиссия рекомендовала создать орган по отбору кандидатов на должность судьи КСУ с международным компонентом. В него должны входить международные эксперты по правам человека и гражданское общество.

По его словам, Офис президента через монобольшинство и с помощью групп, связанных с олигархами, решил назначить в КСУ 100% своего человека. Это было сделано вместо того, чтобы отложить любое назначение до момента, пока не изменится процедура отбора в суд.

"Мы уже имеем 100% своего человека в должности генерального прокурора, исполняющего обязанности главы ГБР. Конечно, мы это не можем поддерживать. И мы призвали парламент не голосовать, пока не будет изменена процедура отбора в КСУ", – пояснил Ярослав Юрчишин.

Назначение еще одного члена КСУ не повлияет на деятельность суда, – Юрчишин

Нардеп от фракции "Голос" считает, что назначение еще одного члена Конституционного суда никоим образом не повлияет на деятельность учреждения.

Как было большинство, которое голосовало за предложение об отмене ответственности за ложь в декларациях, так оно и останется,

– отметил он.

По его мнению, благодаря назначению нового судьи, возможно, удастся лишить должности председателя КСУ. Ведь именно это завуалированно обещал Кичун.

"Но при этом Тупицкий останется судьей до момента вынесения приговора. Критически на ситуацию в Конституционном суде это никоим образом не повлияет", – подытожил депутат.



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