Депутаты от фракции "Голос" 23 февраля начинают сбор подписей за отставку генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Об этом сообщил нардеп Ярослав Юрчишин.

Такое решение было принято на фоне приговора активисту Сергею Стерненку, которого приговорили к 7 годам тюрьмы. По словам Ярослава Юрчишина, это решение суда полностью политически мотивировано.

Ранее За отставку Венедиктовой начнут собирать подписи, – Юрчишин

Депутат подчеркнул, что генеральный прокурор должна уйти в отставку.

Человек, который выполняет функции "государева ока" и политического преследователя, не имеет права занимать должность генерального прокурора Украины,

– заявил он.

Во время своей речи в зале суда Сергей Стерненко назвал Венедиктову одной из причастных к вынесению исключительно политического решения. Также он обвинил в решении суда заместителя руководителя ОП Олега Татарова и мэра Одессы Геннадия Труханова.

Ярослав Юрчишин отметил, что сторона защиты, безусловно, будет подавать апелляцию. Впрочем, по его мнению, этот процесс будет всячески затягиваться. Ведь есть случаи, когда апелляции годами не рассматривались.

"Сторона защиты полностью имеет аргументы, которые разбивают обвинения. Но переспективы в апелляции к изменению судебной системы – достаточно невысокие", – считает нардеп.

В чем обвиняют Сергея Стерненка