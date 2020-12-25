В свежем выпуске "Голоса Америки" за 24 декабря – президент Дональд Трамп наложил вето на проект оборонного бюджета США на 2021. В нем предусмотрено 250 миллионов долларов оборонной помощи Украине и санкции против "Северного потока-2".

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Бывший руководитель предвыборного штата Дональда Трампа Пол Манафорт оказался среди 26 человек, которых накануне помиловал президент. Калифорния стала первым американским штатом, в котором количество случаев инфицирования COVID-19 пересекла отметку 2 миллиона. Уже 25 декабря во всем мире, в частности в США, будут отмечать Рождество по григорианскому календарю.