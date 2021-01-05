Голос Америки: Трамп и Байден провели митинги накануне выборов в Сенат
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 5 января – Джо Байден и Дональд Трамп накануне провели митинги в Джорджии и призвали людей прийти на участки и проголосовать. От выборов в Сенат США зависит будущее партий.
Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:
Избиратели в штате Джорджия голосуют во 2 туре выборов в Сенат США.
Дональд Трамп созывает в Вашингтон своих сторонников на демонстрацию протеста.
6 января обе палаты Конгресса должны завершить конституционный процесс избрания президента США.
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