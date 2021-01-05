В свежем выпуске "Голоса Америки" за 5 января – Джо Байден и Дональд Трамп накануне провели митинги в Джорджии и призвали людей прийти на участки и проголосовать. От выборов в Сенат США зависит будущее партий.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Избиратели в штате Джорджия голосуют во 2 туре выборов в Сенат США. Дональд Трамп созывает в Вашингтон своих сторонников на демонстрацию протеста. 6 января обе палаты Конгресса должны завершить конституционный процесс избрания президента США.