Голос Америки: США планирует одобрить уже вторую вакцину от COVID-19
В свежем выпуске "Голоса Америки" 17 декабря – США вскоре примет уже вторую вакцину от COVID-19. Эксперты должны решить, рекомендовать ли к одобрению вакцину Moderna. Сейчас там продолжается начальный этап вакцинации от компании Pfizer.
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