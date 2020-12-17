В свежем выпуске "Голоса Америки" 17 декабря – США вскоре примет уже вторую вакцину от COVID-19. Эксперты должны решить, рекомендовать ли к одобрению вакцину Moderna. Сейчас там продолжается начальный этап вакцинации от компании Pfizer.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Десятки американских штатов судятся против Google. Компанию обвиняют в подавлении конкуренции. Экс-жена основателя компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт бьет собственные рекорды. За последние 4 месяца она пожертвовала на благотворительность 4,2 миллиарда долларов. Рождественскую елку возле Рокфеллер-центра в Нью-Йорке профинансировали строители.