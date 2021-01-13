Голос Америки: В США призвали Зеленского ускорить военные реформы
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 13 января – 3 американских генерала в отставке, а также дипломаты и военные эксперты призвали Владимира Зеленского ускорить военные реформы в Украине. Также они прокомментировали дело против украинского генерала Виктора Назарова. В частности, призывают гарантировать, что гражданские суды не будут судить военных за отдачу боевых приказов.
Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:
Советники президентов Украины и России "нечем похвастаться" после очередных переговоров касательно мира на востоке Украины.
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