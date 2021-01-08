В свежем выпуске "Голоса Америки" за 8 января – за четверг, 7 января, COVID-19 унес жизни более 4 тысяч человек в США. Всего с начала пандемии умерли 365 тысяч американцев.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:

Ряд членов администрации Дональда Трампа уже подали в отставку. Они сделали это в знак протеста против насильственной атаки на Капитолий в среду.

Ровно год назад в небе над Ираном сбили украинский самолет, поэтому погибли все 174 человека на борту. Позже в Тегеране признали, что пассажирский рейс по ошибке сбили иранские военные.

Правоохранители и прокуроры работают над тем, чтобы идентифицировать и привлечь к ответственности участников атаки в Вашингтоне. Известно о пяти жертвах беспорядков, в том числе одном полицейском.