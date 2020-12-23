В свежем выпуске "Голоса Америки" за 22 декабря – американские медики предполагают, что новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, уже может быть и в США. Там также начали проверять действенность разработанных вакцин.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Палата представителей и Сенат США проголосовали за новый пакет поддержки американской экономики на фоне пандемии COVID-19. Его стоимость составляет 900 миллиардов долларов. Американцы начали массово отправляться к своим родственникам, несмотря на призывы отказаться от путешествий и оставаться на праздники дома. Из-за этого ежедневно через аэропорты в стране проходит более миллиона пассажиров.