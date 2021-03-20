Компания Moderna объявила о начале клинических испытаний своей вакцины против коронавируса на детях. К проверке препарата будут привлекать детей от 6 месяцев до 11 лет.

Проводить тестирования будут в США и Канаде. Все желающие родители уже могут записать детей на участие. Если испытания пройдут успешно, вакцинация детей в Америке может стартовать еще осенью, перед началом нового учебного года.

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Госдеп США отметил остановку строительства "Северного потока-2"

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, компании, привлеченные к строительству "Северного потока-2, должны немедленно прекратить работу над трубопроводом. Накануне Государственный департамент США повторил предостережение, что любые организации, причастные к проекту, находятся под угрозой санкций.

Европейские страны возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca

Германия, Франция, Италия, Испания возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca после того, как Европейское агентство лекарственных средств подтвердило достаточную безопасность и эффективность вакцины. Европейские правительства должны наверстать почти 5 дней паузы из-за сообщений о возможных побочных эффектах.

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