Moderna начинает тестировать вакцину от COVID-19 на детях – Голос Америки
Компания Moderna объявила о начале клинических испытаний своей вакцины против коронавируса на детях. К проверке препарата будут привлекать детей от 6 месяцев до 11 лет.
Источник:"Голос Америки" на 24 канале
Проводить тестирования будут в США и Канаде. Все желающие родители уже могут записать детей на участие. Если испытания пройдут успешно, вакцинация детей в Америке может стартовать еще осенью, перед началом нового учебного года.
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