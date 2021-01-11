В свежем выпуске "Голоса Америки" за 11 января – первая леди США Мелания Трамп осудил попытку силового захвата Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа. Она также подчеркнула, что разочарована действиями демонстрантов.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:

Министерство финансов США ввело санкции против нескольких граждан и информационных ресурсов из Украины. Всех их обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Речь идет о 7 человек и 4 интернет-ресурсах.

Демократы в Палате представителей внесли в Конгресс проект резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа.