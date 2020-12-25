Голос Америки: Каким был 2020 в отношениях Украины и США
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 25 декабря – украинские эксперты рассказали, что в 2020 году отношения США и Украины были достаточно стабильными. Некоторые аналитики называют достижением то, что Киев не стал частью внутриполитической борьбы в Вашингтоне.
Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:
Уже более миллиона американцев получили вакцину от COVID-19. В то же время доставлены уже более 9 миллионов доз препарата.
С 28 декабря США будут требовать негативного теста на COVID-19 от всех пассажиров авиарейсов из Великобритании. Требование ввели как реакцию на новый штамм коронавируса.
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