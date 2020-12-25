В свежем выпуске "Голоса Америки" за 25 декабря – украинские эксперты рассказали, что в 2020 году отношения США и Украины были достаточно стабильными. Некоторые аналитики называют достижением то, что Киев не стал частью внутриполитической борьбы в Вашингтоне.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:

Уже более миллиона американцев получили вакцину от COVID-19. В то же время доставлены уже более 9 миллионов доз препарата.

С 28 декабря США будут требовать негативного теста на COVID-19 от всех пассажиров авиарейсов из Великобритании. Требование ввели как реакцию на новый штамм коронавируса.