В свежем выпуске "Голоса Америки" за 28 декабря – для постоянного представительства Украины в ООН 2020 стал годом активных действий и контрдействий. По инициативе украинских дипломатов Генассамблея ООН приняла ряд резолюций о нарушении прав человека и милитаризации оккупированного Крыма. Украина присоединилась к клубу стран-членов, пытающихся реформировать ООН для повышения ее эффективности

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Конгрессмены и сенаторы 28 декабря срочно вернулись после рождественских выходных в Вашингтон, чтобы попытаться преодолеть вето президента, которое он наложил на оборонный бюджет США. Проект документа Трамп назвал "подарком Китаю и России".