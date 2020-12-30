В свежем выпуске "Голоса Америки" за 30 декабря – год начался с процесса импичмента Трампа. В частности, из-за злоупотребления властью, когда президент потребовал от Украины завершить расследование Джо Байдена. Также Трамп ветировал оборонный бюджет США с помощью для Украины.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Лидер Республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заблокировал вынесение на голосование законопроекта об увеличении разовой помощи американцам с 600 до 2 тысяч долларов.