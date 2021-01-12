В свежем выпуске "Голоса Америки" за 12 января – демократы в Конгрессе стремительно продвигают инициативы по отстранению президента США Дональда Трампа от власти. Они хотят сделать это еще до инаугурации Джо Байдена в январе.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Солдаты Нацгвардии США продолжают прибывать в Вашингтон, чтобы защитить американскую столицу накануне инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Министерство юстиции США и ФБР разыскивают и арестовывают лиц, которые участвовали или были причастны к захвату Капитолия 6 января.