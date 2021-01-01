В свежем выпуске "Голоса Америки" за 1 января – люди со всего мира поделились воспоминаниями 2020 года и рассказали, чему научились за последние 365 дней. Многие из них благодарны этому году и заверили, что стали сильнее.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: В видео приняли участие как школьники, так и взрослые люди. Врач из США отметил, что 2020 год объяснил людям, насколько важным для нас является живое общение.