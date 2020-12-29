В свежем выпуске "Голоса Америки" за 29 декабря – бывший посол США в Украине Уильям Тейлор отметил, что на уровне Белого дома украинско-американские отношения в 2020 были непростыми. Ведь в этом году администрация Трампа не была такой последовательной и четкой в своей позиции по Украине. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что доволен уровнем сотрудничества между двумя государствами.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Палата представителей Конгресса США проголосовала за преодоление вето президента на закон об оборонном бюджете США-2021. Это первое подобное решение за 4 года Дональда Трампа в Белом доме.