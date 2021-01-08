В свежем выпуске "Голоса Америки" 7 января – лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконел назвал сертификацию результатов выборов 2020 важнейшим голосованием за всю его карьеру. А лидер демократического меньшинства Чак Шумер заявил, что демократия торжествует на протяжении столетий.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Американский Конгресс сертифицировал победу Джо Байдена на президентских выборах. Насилие никогда не победит. Это заявил вице-президент Майк Пенс, восстанавливая работу совместной сессии Конгресса после беспорядков в Вашингтоне. Сразу двое демократов выиграли второй тур выборов в Сенат от Джорджии. Поэтому республиканцы потеряли большинство в этой палате Конгресса.