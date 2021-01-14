В свежем выпуске "Голоса Америки" за 14 января – Палата представителей Конгресса США объявила импичмент Дональду Трампу. Он стал первым президентом в истории США, в отношении которого это сделали дважды. На этот раз президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Украинская власть обещает наказать причастных к вмешательству в выборы США украинцев. В Офисе Президента отметили, что привлекут к ответственности независимо от партийной принадлежности.