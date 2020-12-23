В свежем выпуске "Голоса Америки" за 23 декабря – масштабная хакерская атака, в результате которой пострадал ряд американских федеральных организаций, не может оставаться без ответа. Об этом накануне заявил избранный президент США Джо Байден, раскритиковав действующего президента Дональда Трампа за бездействие.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:

Дональд Трамп помиловал еще 15 человек, в том числе 2 осужденных в результате расследования российского вмешательства в американские выборы в 2016 году.

Сенат США одобрил новую редакцию Закона о поддержке демократии, прав человека и суверенитета Беларуси. Документ направили на подпись президенту.

Американское правительство дополнительно закупит 100 миллионов доз вакцины Pfizer. Это позволит удвоить федеральные запасы вакцины от этой компании.