В свежем выпуске "Голоса Америки" за 18 декабря – Джозеф Байден заявил, что сделает кибербезопасность одним из приоритетов работы его администрации. Также политик добавил, что противники США будут нести серьезную ответственность за вмешательство в американские системы.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Вице-президент Майк Пенс с женой Карен, а также главный врач США Джером Адамс получили вакцину от COVID-19. Ведущие американские каналы транслировали процесс вживую. Вскоре стоит ожидать первые прививки препаратом компании Moderna. В США могут одобрить вторую вакцину от коронавируса в течение 25 декабря. 885 тысяч американцев подались на пособие по безработице. До пандемии среднее недельное количество заявок на соответствующую помощь было примерно 220 тысяч.