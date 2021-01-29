Почти по всей территории Украины 29 января на дорогах будет гололедица. А на высокогорье Ивано-Франковской области и части Закарпатской прогнозируют значительную снеголавинную опасность.

Источник: Укргидрометцентр

В Украине сохраняются сложные погодные условия. В большинстве областей 28 января будет падать небольшой снег, однако на дорогах будет скользко.

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Гололед прогнозируют почти по всей территории.

Не будем скользко на дорогах в таких областях

Донецкой;

Луганской;

Днепропетровской;

Запорожской;

Херсонской;

в Крыму.

Синоптики предупреждают, что погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, а также к отключению энергоснабжения некоторых городов и сел.



Где будет гололедица на дорогах 29 января / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Что рекомендует ГСЧС владельцам автомобилей

воздержаться от путешествий автомобилями в период непогоды;

не оставляйте транспорт вдоль дорог, чтобы объекты коммунальных служб могли своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега.

В Карпатах угроза лавин

На высокогорье Ивано-Франковской области, западной и центральной частей Закарпатской области ожидают значительную снеголавинную опасность.

Поэтому там объявили ІІІ уровень опасности.



Где могут сходить снежные лавины / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

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Погода в Украине 29 января