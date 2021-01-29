На дорогах гололедица, а в горах – вероятность схода лавин: где следует быть осторожными
Почти по всей территории Украины 29 января на дорогах будет гололедица. А на высокогорье Ивано-Франковской области и части Закарпатской прогнозируют значительную снеголавинную опасность.
Источник: Укргидрометцентр
В Украине сохраняются сложные погодные условия. В большинстве областей 28 января будет падать небольшой снег, однако на дорогах будет скользко.
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Гололед прогнозируют почти по всей территории.
Не будем скользко на дорогах в таких областях
- Донецкой;
- Луганской;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Херсонской;
- в Крыму.
Синоптики предупреждают, что погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, а также к отключению энергоснабжения некоторых городов и сел.
Где будет гололедица на дорогах 29 января / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Что рекомендует ГСЧС владельцам автомобилей
- воздержаться от путешествий автомобилями в период непогоды;
- не оставляйте транспорт вдоль дорог, чтобы объекты коммунальных служб могли своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега.
В Карпатах угроза лавин
- На высокогорье Ивано-Франковской области, западной и центральной частей Закарпатской области ожидают значительную снеголавинную опасность.
- Поэтому там объявили ІІІ уровень опасности.
Где могут сходить снежные лавины / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
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Погода в Украине 29 января
- Днем в большинстве областей небольшой снег, на северо-востоке страны и в Карпатском регионе умеренный снег, в восточных и юго-восточных областях небольшой снег с дождем.
- Зато в Одесской, Николаевской и Херсонской областях существенных осадков не ожидают.
- Ветер будет дуть юго-западный или западный, 7 – 12 метров в секунду. В восточных областях и Приазовье местами будут порывы до 15 – 20 метров в секунду.
- Воздух прогреется от -3 до +2 градусов, в восточных, Запорожской и Херсонской областях и в Крыму +2 ... +7 градусов.
- На Киевщине днем небольшой снег.
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