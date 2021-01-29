На дорогах Украины 30 – 31 января будет гололедица, из-за этого объявили I уровень опасности. Погода ухудшится во всех регионах, кроме юго-восточных.

Источник: ГСЧС В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили украинских водителей об опасности на дорогах и призвали быть осторожными. К теме Сотни авто в снежных ловушках и поваленные деревья: в Украине до сих пор царит непогода – фото, видео Где ухудшится погода Синоптики прогнозируют, что 1 февраля в северных, центральных регионах, а также в Одесской, Харьковской и Николаевской областях выпадет до 10 сантиметров снега. В Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег будет переходить в дождь. Будет гололед, налипание мокрого снега, а порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. На дорогах в северных и центральных регионах, а также на Харьковщине, прогнозируют гололедицу. Обратите внимание! Из-за ухудшения погоды 1 февраля в отдельных населенных пунктах могут отключить энергообеспечение. Кроме этого, предупредили о вероятном осложнении движения авто. В Украине бушует непогода: коротко Непогода накрыла Украину еще 27 января. Самая сложная ситуация из-за ухудшения погоды – на дорогах Одесской и Николаевской области.

В частности, в аэропорту Одессы не смог приземлиться самолет из Египта. Его доставили в "Борисполь", а все ночные рейсы отменили.

Кроме этого, жительницу Одесской области доставили в роддом на пожарной машине и с помощью снегоуборочной техники. Ситуация с погодой в Украине: смотрите видео 24 канала