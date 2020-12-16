Гололедица снова скует украинские дороги: где будет наиболее скользко
Гололед и гололедица 16 декабря не отступит из восточных регионов. Там водителей и пешеходов просят быть крайне осторожными.
О гололеде и гололедице на дорогах 1 уровня опасности информирует Укргидрометцентр. Между тем в ГСЧС в связи с этим просят соблюдать правила безопасного вождения.
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Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог,
– предупреждают спасатели.
Они просят придерживаться следующих рекомендаций:
- выдерживать дистанцию между автомобилями;
- парковать авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
- передвигаться по скользкой дороге на минимальной скорости;
- во время езды не совершать резких маневров;
- приближаясь к пешеходным переходам, снижать скорость;
- учитывать предупреждения соответствующих служб.
Где будет гололедица в Украине / Карта от Укргидрометцентра
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Советы водителям во время гололедицы / Инфографика 24 канала
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