Гололед и гололедица 16 декабря не отступит из восточных регионов. Там водителей и пешеходов просят быть крайне осторожными.

О гололеде и гололедице на дорогах 1 уровня опасности информирует Укргидрометцентр. Между тем в ГСЧС в связи с этим просят соблюдать правила безопасного вождения.

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Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог,

– предупреждают спасатели.

Они просят придерживаться следующих рекомендаций:

выдерживать дистанцию ​​между автомобилями;

парковать авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;

передвигаться по скользкой дороге на минимальной скорости;

во время езды не совершать резких маневров;

приближаясь к пешеходным переходам, снижать скорость;

учитывать предупреждения соответствующих служб.



Где будет гололедица в Украине / Карта от Укргидрометцентра

Подробнее о погоде на 16 декабря во всех регионах Украины – читайте по ссылке



Советы водителям во время гололедицы / Инфографика 24 канала

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