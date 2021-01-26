До 20 сантиметров снега и гололедица: в какие области Украины придет непогода
В среду, 27 января, в Украину придет непогода. По прогнозу синоптиков, из-за мокрого снега и минусовой температуры в некоторых регионах будет гололедица.
Источник: Укргидрометцентр
Кроме гололеда, украинцам стоит готовиться к порывистому ветру и налипанию мокрого снега.
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Где ожидать непогоду
Как отметили синоптики, шквальные порывы ветра 27 января будут на:
- Донетчине;
- Днепропетровщине;
- Запорожье;
- Херсонщине;
- в оккупированном Крыму.
Гололедица и налипание мокрого снега будет в:
- Одесской;
- Николаевской;
- Кировоградской;
- Черкасской областях.
Также в Укргидрометцентре прогнозируют образования снежного покрова высотой 10 – 20 сантиметров.
Негода в Украине 27 января / Данные Укргидрометцентра
Какой будет погода 27 января
- Погода в Украине 27 января будет облачной. В восточных, северных, южных и центральных регионах синоптики прогнозируют сильные дожди, которые иногда будут меняться с мокрым снегом.
- Относительно сухо будет только на Западной Украине. В то же время небо там будет плотно покрыто облаками.
- Температура воздуха не будет опускаться ниже -1 ... + 1.
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