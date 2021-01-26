В среду, 27 января, в Украину придет непогода. По прогнозу синоптиков, из-за мокрого снега и минусовой температуры в некоторых регионах будет гололедица.

Источник: Укргидрометцентр Кроме гололеда, украинцам стоит готовиться к порывистому ветру и налипанию мокрого снега. Важно Из-за порывов ветра в Киеве решили приспустить главный флаг Украины Где ожидать непогоду Как отметили синоптики, шквальные порывы ветра 27 января будут на: Донетчине;

Днепропетровщине;

Запорожье;

Херсонщине;

в оккупированном Крыму. Гололедица и налипание мокрого снега будет в: Одесской;

Николаевской;

Кировоградской;

Черкасской областях. Также в Укргидрометцентре прогнозируют образования снежного покрова высотой 10 – 20 сантиметров.

Негода в Украине 27 января / Данные Укргидрометцентра Какой будет погода 27 января Погода в Украине 27 января будет облачной. В восточных, северных, южных и центральных регионах синоптики прогнозируют сильные дожди, которые иногда будут меняться с мокрым снегом.

Относительно сухо будет только на Западной Украине. В то же время небо там будет плотно покрыто облаками.

Температура воздуха не будет опускаться ниже -1 ... + 1. Более о погоде в разных областях Украины – читайте в материале 24 канала.