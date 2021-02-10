В течение 10 февраля в Украине будет царить непогода. В некоторых регионах стоит ожидать значительных осадков снега и гололеда. Кроме того, могут возникнуть перебои со светом.

В западных, северных и центральных областях прогнозируют снегопады, местами – обильные. В Кировоградской и Днепропетровской областях будет снег с дождем.

Важно В Украине бушует непогода: какая ситуация на дорогах

На Юге, Востоке и в Крыму ночью осадков не должно быть, днем – небольшой, местами умеренный дождь.

Гололед и туман

На дорогах центра Украины может быть гололедица. Такая же ситуация на Киевщине. Спасатели предупреждают о первом уровне опасности. В центральных, восточных и южных областях ночью и утром прогнозируют туман.

Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду, а на юго-востоке – 15 – 18.

Перебои со светом

Непогода может привести к перебоям с энергоснабжением. К слову, из-за снега и ветра уже обесточены 62 населенных пункта.

Непогода в Украине: последние новости

Непогода накрыла Украину с 7 февраля. В частности, начались сильные снегопады. Поэтому движение на дорогах было затруднено.

По состоянию на 9 февраля более 270 населенных пунктов остались без электричества.

Синоптики предупреждают. что потепления стоит ждать нескоро. В дальнейшем погода будет только ухудшаться.

Читайте также Непогода в мемах: Садовый с лопатой, бедные автомобилисты и нереальная красота