Гололед и перебои со светом: чего ждать от непогоды в Украине
В течение 10 февраля в Украине будет царить непогода. В некоторых регионах стоит ожидать значительных осадков снега и гололеда. Кроме того, могут возникнуть перебои со светом.
Источник:ГСЧС
В западных, северных и центральных областях прогнозируют снегопады, местами – обильные. В Кировоградской и Днепропетровской областях будет снег с дождем.
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На Юге, Востоке и в Крыму ночью осадков не должно быть, днем – небольшой, местами умеренный дождь.
Гололед и туман
На дорогах центра Украины может быть гололедица. Такая же ситуация на Киевщине. Спасатели предупреждают о первом уровне опасности. В центральных, восточных и южных областях ночью и утром прогнозируют туман.
Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду, а на юго-востоке – 15 – 18.
Перебои со светом
Непогода может привести к перебоям с энергоснабжением. К слову, из-за снега и ветра уже обесточены 62 населенных пункта.
Непогода в Украине: последние новости
- Непогода накрыла Украину с 7 февраля. В частности, начались сильные снегопады. Поэтому движение на дорогах было затруднено.
- По состоянию на 9 февраля более 270 населенных пунктов остались без электричества.
- Синоптики предупреждают. что потепления стоит ждать нескоро. В дальнейшем погода будет только ухудшаться.
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