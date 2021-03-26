Біля Шумів 26 березня окупанти прицільно обстріляли українські позиції, у результаті чого загинули 4 бійці ООС. Раніше там перебував 503 окремий батальйон морської піхоти, однак згодом військових звідти вивели.

Журналіст Юрій Бутусов писав, що бойовики посилились біля Шумів після ротації 503 батальйону морської піхоти. Пресофіцер батальйону Олексій Годзенко підтвердив, що ця ділянка була вкрай непроста.

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Що каже Годзенко

Пресофіцер розповів, що коли вже минуло кілька місяців перемир'я, бойовики біля Шумів постійно відкривали вогонь зі стрілецької зброї, мінометів, гранатометів. Також були артилерійські та снайперські обстріли.

Вкрай напружена, непроста ділянка (біля Шумів – 24 канал), на якій противник поводиться зухвало і гатить майже з усього, що в них є,

– наголосив Годзенко.

За словами пресофіцера, в районі Шумів перебуває багато місцевих бойовиків, їх московських кураторів та найманців з Росії.

Чи загострилась ситуація, коли морпіхи відійшли

Годзенко зауважив, що аби говорити, чи змінилась інформація, потрібно перебувати на місці. Однак він не виключив, що бойовики посилили обстріли.

Зверніть увагу! Саме біля Шумів у листопаді 2020 року окупанти вимагали провести "інспекцію" української лінії оборони, яка так і не відбулась.

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