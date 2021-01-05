Годовщина подписания Томоса приходится на 5 января. Именно в этот день, 2 года назад, патриарх Варфоломей поставил подпись на грамоте об автокефалии Православной церкви Украины.

Томос подписали после совместного молебна Варфоломея и предстоятеля Православной церкви Украины Епифания в храме Святого Георгия в Стамбуле в 2019 году, сообщает 24 канал. Кстати Варфоломей возразил раскол в православии из-за автокефалии ПЦУ: говорит, что не отступит Настоятелю ПЦУ Епифанию документ вручили 6 января. Тогда Епифаний и Варфоломей совместно провели божественную литургию. Что такое Томос? Это грамота, которая официально подтверждает автокефалию ПЦУ как одной из 15 поместных православных церквей мира. Такой документ выдают только 1 раз. Он является основой существования церкви и начинает действовать с момента подписания. Это грамота, которая официально подтверждает автокефалию ПЦУ как одной из 15 поместных православных церквей мира. Такой документ выдают только 1 раз. Он является основой существования церкви и начинает действовать с момента подписания. Путь Украины к автокефалии ПЦУ: основное Первую попытку создать Украинскую поместную церковь совершили еще во времена Гетманщины и Директории. Однако этому помешали большевики.

Когда Украина обрела независимость, процесс восстановили. Однако Москва блокировала процесс.

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Анафему главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ Макария признали недействительной.

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