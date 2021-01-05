Годовщина Томоса: 2 года назад Варфоломей подписал грамоту об автокефалии ПЦУ
Годовщина подписания Томоса приходится на 5 января. Именно в этот день, 2 года назад, патриарх Варфоломей поставил подпись на грамоте об автокефалии Православной церкви Украины.
Томос подписали после совместного молебна Варфоломея и предстоятеля Православной церкви Украины Епифания в храме Святого Георгия в Стамбуле в 2019 году, сообщает 24 канал.
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Настоятелю ПЦУ Епифанию документ вручили 6 января. Тогда Епифаний и Варфоломей совместно провели божественную литургию.
Что такое Томос?Это грамота, которая официально подтверждает автокефалию ПЦУ как одной из 15 поместных православных церквей мира. Такой документ выдают только 1 раз. Он является основой существования церкви и начинает действовать с момента подписания.
Путь Украины к автокефалии ПЦУ: основное
- Первую попытку создать Украинскую поместную церковь совершили еще во времена Гетманщины и Директории. Однако этому помешали большевики.
- Когда Украина обрела независимость, процесс восстановили. Однако Москва блокировала процесс.
- Наконец 11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата объявил, что церковью-матерью Украине является Константинополь. Поэтому Русская православная церковь потеряла юрисдикцию над канонической территории Украины.
- Анафему главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ Макария признали недействительной.
- В Софии Киевской 15 декабря 2018 года прошел Объединительный церковный собор. Именно тогда духовенство УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата создали единую поместную Православную церковь Украины. Предстоятелем избрали митрополита Киевского и всея Украины Епифания.
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