Соединенные Штаты Америки поздравили Православную церковь Украины со второй годовщиной получения Томоса об автокефалии. В американском посольстве отметили, что это историческое достижение для Украины.

Получение Томоса стало историческим достижением в то время, когда украинцы определяют собственное будущее. Об этом заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин. Ее поздравление публикует посольство США в Украине.

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"В течение последних 2 лет церкви в Украине и за ее пределами продолжали признавать Православную церковь Украины автокефальной под руководством митрополита Епифания", – отметила американский дипломат.

Она подчеркнула, что религиозная свобода – это общее право человека, которое Соединенные Штаты поддерживают в Украине и во всем мире.

Все члены религиозных групп должны иметь возможность исповедовать свою религию в соответствии со своими убеждениями и без внешнего вмешательства,

– подчеркнула Кристина Квин.

От имени США она выразила непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и выразила поздравления митрополиту Епифанию и всем членам ПЦУ.

Поздравление для ПЦУ от США: смотрите видео