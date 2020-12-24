Вячеславу Черновилу 24 декабря должно было исполниться 83 года. В 1991 году он едва не стал первым президентом Украины, а его поражение до сих пор называют переломным моментом истории Украины. Чорновил без преувеличения стал одним из самых известных политиков в украинской истории.

Что известно о Вячеславе Чорновиле, его биографии и воспоминаниях о политике, рассказывает 24 канал.

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Что известно о Вячеславе Черновиле

Политик родился 24 декабря 1937 года в поселке Ерки Черкасской области. Он стал известным проукраинским политиком еще во времена Советского Союза.

Именно Вячеслав Чорновил был инициатором провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 и Акта провозглашения Независимости Украины 24 августа 1991 года.

В 1991 году был кандидатом на первых выборах президента Украины. За Вячеслава Чорновила отдали свои голоса почти 7,5 миллиона украинцев (23,27%), поэтому он стал вторым, уступив Леониду Кравчуку.

Этот момент часто называют переломным. Мол, если бы стал президентом именно известный диссидент и противник советского тоталитарного режима, а не один из его представителей, Украина пошла бы совсем другим путем.

В выборах 1994 года Вячеслав Чорновил участия не принимал, а в сам разгар избирательной кампании 1999 года политик трагически погиб. Многие люди сходятся во мнении, что это был политический заказ, но заказчиков до сих пор не наказали.

Смерть и прощание с Вячеславом Черновилом

Погиб политик в результате катастрофы под Борисполем 25 марта 1999 года. Обстоятельства аварии до сих пор не выяснены. По версии следствия, авто Чорновила врезалось в "КамАЗ", в результате чего он сам и его водитель погибли на месте.

Даже без экспертиз в МВД заявили, что это несчастный случай, поэтому других версий даже не будут рассматривать. Соратники же Вячеслава Чорновила говорят, что это был политический заказ перед президентскими выборами.

Похороны Вячеслава Чорновила стали одним из самых масштабных событий в истории Украины. Проститься с политиком, по разным оценкам, пришли до 250 тысяч человек. Панихиду отслужил патриарх Филарет.



Место гибели Вячеслава Чорновила / Фото из открытых источников