В Киеве 9 марта состоится акция солидарности с жителями оккупированного Крыма. Время начала мероприятия – 14:00. Место – парк имени Шевченко.

Именно в марте 2014 года в Крыму прошел так называемый "референдум". По его результаты Россия включила Крым в свой состав. Правда, итоги того голосования до сих пор не признают ни Украина, ни западные страны.

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Организаторы говорят, что на акции со словами поддержки к жителям Крыма обратятся:

освобожденные политические заключенные,

крымские журналисты и общественные деятели,

представители Меджлиса крымскотатарского народа, органов государственной власти,

правозащитники.

Организаторы мероприятия

Крымская правозащитная группа,

ZMINA,

Центр гражданского образования "Альменда",

Дом прав человека "Крым",

общественное организация "КримSOS",

Центр гражданских свобод,

Украинский Хельсинский союз по правам человека,

Крымский центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом",

Общественное объединение "евромайдан-Крым",

Региональный центр прав человека, Крымскотатарский ресурсный центр,

Объединение родственников политзаключенных Кремля,

Краевой совет Украинского Крыма.

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