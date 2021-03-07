Годовщина оккупации Крыма: в Киеве люди выйдут на акцию солидарности
В Киеве 9 марта состоится акция солидарности с жителями оккупированного Крыма. Время начала мероприятия – 14:00. Место – парк имени Шевченко.
Источник:"Радио Свобода"
Именно в марте 2014 года в Крыму прошел так называемый "референдум". По его результаты Россия включила Крым в свой состав. Правда, итоги того голосования до сих пор не признают ни Украина, ни западные страны.
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Подробнее об акции в Киеве
Организаторы говорят, что на акции со словами поддержки к жителям Крыма обратятся:
- освобожденные политические заключенные,
- крымские журналисты и общественные деятели,
- представители Меджлиса крымскотатарского народа, органов государственной власти,
- правозащитники.
Организаторы мероприятия
- Крымская правозащитная группа,
- ZMINA,
- Центр гражданского образования "Альменда",
- Дом прав человека "Крым",
- общественное организация "КримSOS",
- Центр гражданских свобод,
- Украинский Хельсинский союз по правам человека,
- Крымский центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом",
- Общественное объединение "евромайдан-Крым",
- Региональный центр прав человека, Крымскотатарский ресурсный центр,
- Объединение родственников политзаключенных Кремля,
- Краевой совет Украинского Крыма.
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Главное об оккупации Крыма
- В феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков. Их российская пропаганда впоследствии назвала "зелеными человечками".
- Они в итоге захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты. Также зеленые человечки блокировали как украинские военные части, так и действия украинских войск.
- Российские власти сначала отказывалась признавать, что эти вооруженные люди военнослужащие российской армии. Позже президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя произошел не признанный большинством стран мира "референдум" о статусе полуострова. По его результатам Россия включила Крым в свой состав.
- Подливает масла в огонь и то, что в Крыму базировался Черноморский флот России. Согласно договору, они должны были покинуть полуостров в 2014 году. Но при президенте беглого Януковича срок пребывания российских войск продлили до 2024 года.
- Россия до сих пор отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
- Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
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