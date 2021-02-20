20 февраля 2014 года началась активная фаза российской операции по захвату и оккупации украинского полуострова Крым. Уже 27 февраля "зеленые человечки" и "ряженые" диверсанты захватили парламент и правительство автономии и установили эффективный контроль над суверенной территорией украинского государства. Сейчас Крым уже 7 лет является оккупированным.

У российских оккупантов был четкий план операции – после установки военного контроля над Крымом они провели на захваченных территориях имитацию "плебисцита", результат которого был известен заранее. Следующим шагом стало объявление о "присоединении" Крыма к России 18 марта 2014 года. Этот фарс происходил с нарушением законов Украины и многочисленных норм международного права.

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Односторонняя аннексия Крыма Россией была осуждена мировым сообществом и стала причиной введения против государства-агрессора со столицей в Москве санкций. Благодаря этому урапатриотичная эйфория россиян от захвата украинских земель быстро закончилась – ей на смену пришел перманентный экономический кризис. Его признаками стали стремительное падение курса национальной валюты, сокращение социальных расходов и гарантий, стремительная люмпенизация и пауперизация россиян.

Могла ли Украина защитить Крым в 2014 году:

Нарушение прав и свобод

Почти 2 миллиона граждан Украины оказались заложниками российского авторитаризма. Им насильно были выданы паспорта граждан России, также они вынуждены были жить по законам государства-оккупанта.

После захвата Крыма Российская Федерация обязана добросовестно выполнять свои международно-правовые обязательства как государства-оккупанта, но не делает этого.

Россия не является демократическим государством, ее авторитарный режим крепко держится за власть, с помощью которой выкачивает из этой несчастной страны деньги и ресурсы. В России не существует верховенства права, страна ввела жесткую цензуру, использует выборочное правосудие и политические репрессии для борьбы, не гнушается заказными убийствами и террором против инакомыслящих.

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С этим сразу столкнулись граждане Украины, которые оказались под оккупацией. Сфабрикованные оккупантами дела Сенцова, Кольченко, Афанасьева, Балуха, Чийгоза и других политзаключенных Кремля общеизвестны. Впрочем, едва ли не каждый день в Крыму фиксируются новые случаи нарушения прав и свобод граждан. На полуострове сейчас царит атмосфера страха и постоянного давления оккупационной власти на людей.

Факты произвола оккупантов в Крыму и системное нарушение прав человека сейчас рассматриваются в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Будущее решение суда откроет путь для многочисленных исков граждан к оккупантам.

Оккупанты ввели воинскую повинность и незаконно рекрутируют граждан Украины в ряды своего войска, там они проходят обучение и подвергаются непоправимому влиянию российской пропаганды.

Крым также стал частью всероссийского идеологического проекта по насаждению культа войны. Жертвами пропагандистов и так называемого "Победобесия" стали не только взрослые, но и маленькие дети. Последствия подобного зомбирования и навязывания ложных тезисов российской пропаганды непредсказуемы. Это является грубым нарушением Конвенции о правах ребенка.

Ксенофобия

Государственной политикой Российской Федерации на временно оккупированной украинской территории стало блокирование правозащитной деятельности, подавление политического и религиозного инакомыслия. Оккупанты активно внедряют политику нетерпимости и расовой дискриминации. Ее жертвами стали украиноязычные жители Крыма и представители крымскотатарского народа.

Историческая справка:

Против коренных жителей Крыма россияне развязали настоящую войну – вне "закона" оказались органы самоуправления кырымлы, в частности Меджлис крымскотатарского народа россияне объявили террористической организацией и приравняли к ИГИЛ. Против крымских татар сфабрикованы тысячи дел, сотни людей брошены в тюрьмы по надуманным обвинениям, многие активисты убиты, некоторые пропали без вести. Оккупационная администрация проводит тактику запугивания крымских татар – этой цели служат постоянные обыски в домах людей и информационная кампания против них в СМИ государства-оккупанта.

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Последние массовые погромы в Крыму прошли в ночь на 17 февраля 2021 года. Тогда состоялись задержания и обыски в домах крымчан Абдулбори Махамадаминова, Азамата Эюпова, Тимура Ялкабова, Ибрагимова Эрнеста, Олега Федорова, Ленура Сейдаметова и Яшара Шихаметова. Это активисты "Крымской солидарности" и проекта для детей политзаключенных "Крымское детство".

Россия ведет системные политические репрессии против граждан Украины:

Все эти действия являются незаконными и осуждены международным сообществом.

Преследования крымскотатарского народа в оккупированном россиянами Крыму нарушают Конвенцию о запрещении расовой дискриминации. Факты ущемления зафиксированы и стали частью иска Украины в Международный суд ООН против России.

Милитаризация

Под оккупацией Крым быстро милитаризуется – не только детей заставляют надевать военную форму, браться за оружие и разыгрывать "боевые сценки", подобная практика наблюдается по всему полуострову. Крым стал местом дислокации российских военных. Сейчас в Крыму размещены армейский корпус оккупантов, базы ВМФ, авиационная дивизия и дивизия ПВО.

Военный контингент оккупантов составляет около 30 000 человек. На полуострове сейчас стремительно строят новые военные объекты, некоторые из них – просто в курортной зоне.

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Во времена СССР в Крыму было размещено ядерное оружие. Украина по условиям Будапештского меморандума отказалась от ядерного статуса и Крым стал безъядерным – оружие вывезли в Россию, строительство атомной электростанции заморозили, в память о геополитических преступлениях коммунистов остался ядерный могильник. После оккупации министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его страна не собирается реализовывать существующий ядерный потенциал Крыма. Впрочем, уже в 2015 году появилась информация о том, что в Крым завезли ядерные боеголовки. Тогда же в Крым прибыли стратегические бомбардировщики Ту-22МЗ и печально известные "искандеры", которые могли стать носителями ядерных зарядов. Кроме того, возобновилась работа на прежнем хранилище ядерных боеприпасов в Кизилташе под кодовым названием "Феодосия-13" (он же "Симферополь-10", он же объект "712").

Крым – снова ядерная зона:

После построения оккупантами Керченского моста, как предполагает украинская разведка, в Крым были переброшены боевые железнодорожные ракетные комплексы, способные нести ядерные заряды. Таким образом было раскрыто истинное предназначение распиаренного моста – платформа и прикрытие для возможного использования ядерного оружия.

Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран,

– Андрей Таран в интервью турецким СМИ.

Информация о размещении ядерного оружия в Крыму звучала и в последующие годы от политиков и разведки. В конце 2020 года министр обороны Украины Андрей Таран дипломатично сообщил, что Россия создала все условия для размещения ядерных ракет в Крыму.

Военные преступления россиян требуют отдельного исследования:

Логистика

После оккупации Крым оказался в изоляции. К материковой части Украины можно было попасть через КПП, а перед этим – выстоять длинные очереди. Авиасообщение с Крымом автоматически нарушало украинские законы и производило новые санкции. Построение Керченского моста, за который заплатили российские пенсионеры и бюджетники, несколько улучшило ситуацию, но создало новые риски. Строительство уничтожило окружающую экосистему, кроме того, мост построен впопыхах и в опасном месте, поэтому он фактически является миной замедленного действия.

Судоходство

Большую опасность несет системное препятствование Россией свободному судоходству в акватории Черного моря и в частности в Керченском проливе. РФ сейчас пытается подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы, препятствует навигации воздушных судов и судоходства.

Дави их, б...ь,

– неизвестный российский военный раскрывает всю суть внешней политики РФ.

Также Россия не гнушается откровенной агрессии. Именно так было с нападением на украинских моряков 25 ноября 2018 года. Тогда россияне незаконно захватили 3 украинских корабля и взяли в заложники 24 моряков, которых удалось вернуть на Родину лишь благодаря дипломатическим сверхусилиям после года переговоров.

Экология, вода и электроэнергия

Построение Керченского моста, который россияне называют "Крымским", создало большие проблемы для экосистемы моря. Этот проект стал продолжением варварского отношения оккупантов к природным ресурсам Черного и Азовского морей, а также всего Крыма. Не считаются оккупанты и с природоохранными предписаниями – потому строят военные базы и дачи для своей элиты на заповедных землях.

За годы оккупации в Крыму возникла проблемы воды. В 2014 году Украина перекрыла поставки пресной воды из Днепра в Крым через Северо-Крымский канал. При этом были проведены исследования, которые подтвердили, что воды для жителей временно оккупированных земель хватит. Однако оккупационная администрация решила иначе – воду пустили на нужды армии и для обеспечения других проектов россиян, а люди и сельское хозяйство получали воду по остаточному принципу.

Воду Крым получит после полной деоккупации. Для гражданского населения запасов воды и возможности ее естественным путем получить достаточно в Крыму. Мы провели не одну проверку, не одну экспертизу от специалистов, в том числе от тех, кто работал в Крыму непосредственно в тех организациях. Плюс гуманитарное право международное говорит, что за все гуманитарные потребности на оккупированной территории ответственность несет оккупант,

– заявил вице-премьер Алексей Резников в интервью "Радио Свобода".

За семь лет оккупации россияне не подумали о надлежащем обеспечении Крыма водой и совсем не думали о будущем (на конец года оккупационная администрация обещает построить опреснители). В итоге в 2021 году Крым оказался на грани гуманитарной катастрофы. 5 водохранилищ, которые давали воду полуострову, высохли, поэтому города и села захваченной недальновидными оккупантами автономии оказались без воды. Ее подвозят по графику и ситуация постоянно ухудшается. Фактически сейчас 2 миллиона человек в Крыму живут в условиях, когда их лишили элементарного права – получать воду, необходимую для нормальной жизни.

Куда исчезла вода из Крыма:

Также оккупанты не слишком озабочены проблемами электроснабжения – веерные отключения стали на полуострове обычным делом и рискуют вернуть Крым на несколько столетий назад.

Экономика

Россияне после захвата Крыма повели себя как типичные немцы – начали грабить. В РФ с украинской территории были вывезены многочисленные предметы искусства, знаменитые крымские вина, спирты, технологии и все, что плохо лежало.

Имущество многих украинских компаний было конфисковано, а сами они были лишены возможности работать в Крыму и понесли экономический ущерб.

Также оккупанты фактически "убили" целые отрасли в Крыму. Кроме сельского хозяйства чрезвычайно пострадал туризм. Ехать отдыхать в Крым стало значительно дольше, дороже и опаснее. Кадры пустых пляжей в разгар сезона шокировали и стали приговором для репутации курорта. В 2020 году ситуация из-за карантинных закрытий границ несколько улучшилась, но позволила только тлеть.

Экономические потери Украины от оккупации исчисляются миллиардами, а общая сумма потерь – перевалила за один триллион гривен.

За все это придется заплатить россиянам. Основное бремя ляжет, конечно, не на элиту, а на простых граждан РФ – тех самых, что когда-то в урапатриотичном угаре кричали "Крымнаш". Собственно, россияне, в первую очередь – бюджетники и пенсионеры – уже давно "платят" за захват Крыма – в стране стремительно подняли пенсионный возраст, ограничили социальные выплаты, инфляция "съела" накопления, а санкции лишили миллионы россиян будущего. Такова цена за большую авантюру под названием "ЗАХВАТ КРЫМА". И ее рано или поздно придется оккупантам залатить, ведь Крым – действительно, никакой не бутерброд – это историческая украинская территория, на которой живут почти 2 миллиона граждан Украины, которых невозможно "украсть" и остаться безнаказанным.

За 7 лет оккупации Крым превратился в депрессивный регион-анклав, который тянет большие деньги из российского бюджета и стал обузой для больной российской экономики. В то же время богатства Крыма захватили представители оккупационной власти. Простые же люди фактически стали заложниками оккупантов – у крымчан нет воды, но есть значительные проблемы с энергоснабжением, они лишены нормальной мобильной связи, из-за санкций у них нет доступа к элементарным современным технологиям. Оккупационные власти не спешат решать проблемы людей и не против превратить Крым в военную базу и зону особняков для российской элиты. Простые люди в этом циничном проекте излишни.