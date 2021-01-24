В Результате жестких обстрелов Мариуполя 24 января 2015 года погибли 29 человек, около сотни человек были ранены. Среди жертв атаки – целые семьи, дети и подростки.

Боевики били по жилых кварталах города. В годовщину смертельных обстрелов в Мариуполе – свидетельства очевидцев в сюжете 24 канала.

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Что вспомнили очевидцы

Утром 24 января 2015 года был обстрелян микрорайон Восточный и блокпост Вооруженных сил в поселке Виноградное. Местный житель Виктор Зарубин рассказал, что на одной из улиц было большое количество разрушений вследствие попадания снарядов.

Очевидец добавил, что в результате взрывных волн, из одного из домов улицы повылетали множество окон. Житель микрорайона Восточный вспомнил, что в то утро он планировал отдых от школьных занятий. Однако взрывы, которые следовали один за другим совсем неподалеку, заставили его сорваться с постели.

Примерно в 9:15 утра в тот день город стал вздрагивать от мощных взрывов. У людей вылетали окна и двери (из домов – 24 канал) и ломалось имущество – это было страшно,

– рассказал Виктор Зарубин.



Виктор Зарубин рассказал о страшных взрывах / Скриншот с видео

24 января парень был дома один, ему удалось укрыться от взрывов в подвале дома. Он отметил, что тогда почувствовал мощные взрывы и сотрясение, в результате которого в доме побило всю посуду и вылетело одно окно. "Когда я вышел из подвала и из дома, увидел дым и многочисленные пожары", – добавил Зарубин.

В тот день в 2015 году от ужасного грохота за окном проснулась и Олеся Кориняка. Она вспомнила как сразу бросилась в комнату родителей, когда осознала, что происходит – но они крепко спали после ночной смены.



Олеся Кориняка вспомнила, как могла потерять родителей / Скриншот с видео

"Ужаснее всего было от осознания того что я могла просто потерять родителей за те секунды, когда проходил страшный обстрел", – рассказала очевидец трагических событий. Тогда одними из первых на помощь пострадавшим горожанам пришли волонтеры.

Мы привезли генератор для того, чтобы люди могли зарядить мобильные телефоны – света не было. Затем присоединился и наш медик, оказывал медицинскую помощь пострадавшим и людям с давлением. Все аптеки и магазины были закрыты,

– сообщил волонтер Дмитрий Чичери.

Террористический акт

Серию обстрелов жилых кварталов признали террористическим актом. Враг бил из реактивной системы залпового огня – более сотни снарядов попали тогда в густонаселенный район с 36 тысячами мариупольцами.

С утра и до позднего вечера медики боролись за каждого раненого. Почти сразу силовики задержали корректировщика огня с вражеской стороны. По обвинению в теракте и незаконном хранении оружия его приговорили к 9 годам тюрьмы. Однако по "закону Савченко", он вышел на свободу в августе 2019 года.

Справка. В ноября 2015 года был принят "закон Савченко". Согласно ему, в случае вынесения обвинительного приговора – один день, проведенный в СИЗО, будет считаться 2 дням заключения.

Каждый год 24 января мариупольцы собираются у мемориала погибшим и поминают жертв страшной атаки на город.