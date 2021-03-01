Годовщина начала агрессии России: в СБУ напомнили, кто принес войну в Украину – видео
Именно 1 марта 2014 года Владимир Путин официально дал разрешение на использование Вооруженных сил России на территории Украины. В седьмую годовщину Служба безопасности Украины решила напомнить, что на Донбассе идет не гражданская война, а вооруженная агрессия России.
Источник:СБУ
СБУ уже больше 7 лет документирует противоправные действия России на территории Украины. Многие из них передали в международные суды как доказательство российской агрессии.
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За это время следователи СБУ:
- открыли свыше 22,7 тысячи уголовных производств;
- сообщили о подозрении почти 6 тысячам человек.
Как объяснили в СБУ, тысячи этих уголовных производств касаются совершения преступлений против безопасности и обороны Украины, а также посягательства на ее территориальную целостность и неприкосновенность.
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Какая сейчас ситуация на Донбассе
- Уже прошло больше 200 дней, как на Донбассе объявили перемирие. Впрочем, на передовой по-прежнему есть обстрелы, раненые и погибшие украинские военные.
- В последнее время оккупанты на Донбассе увеличили количество обстрелов. Они, как всегда, используют минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
- За минувшие сутки оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв наших защитников из запрещенного минскими договоренностями оружия.
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