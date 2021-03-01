Именно 1 марта 2014 года Владимир Путин официально дал разрешение на использование Вооруженных сил России на территории Украины. В седьмую годовщину Служба безопасности Украины решила напомнить, что на Донбассе идет не гражданская война, а вооруженная агрессия России.

СБУ уже больше 7 лет документирует противоправные действия России на территории Украины. Многие из них передали в международные суды как доказательство российской агрессии.

Важно Россия пытается легализовать своих "миротворцев" на Донбассе, – украинская делегация в ТКГ

За это время следователи СБУ:

открыли свыше 22,7 тысячи уголовных производств;

сообщили о подозрении почти 6 тысячам человек.

Как объяснили в СБУ, тысячи этих уголовных производств касаются совершения преступлений против безопасности и обороны Украины, а также посягательства на ее территориальную целостность и неприкосновенность.

В СБУ напомнили, кто напал на Украину: смотрите видео

Обратите внимание! 1 марта 2014 года Совет Федерации России поддержал обращение президента Владимира Путина о разрешении на применение вооруженных сил на территории Украины. В ответ СНБО принял решение привести Вооруженные Силы Украины в полную боевую готовность и разработал план действий.

Какая сейчас ситуация на Донбассе

Уже прошло больше 200 дней, как на Донбассе объявили перемирие. Впрочем, на передовой по-прежнему есть обстрелы, раненые и погибшие украинские военные.

В последнее время оккупанты на Донбассе увеличили количество обстрелов. Они, как всегда, используют минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Они, как всегда, используют минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. За минувшие сутки оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв наших защитников из запрещенного минскими договоренностями оружия.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала