В канун седьмой годовщины массовых расстрелов на Майдане Верховная Рада осудила преступный режим президента-беглеца Виктора Януковича. Нардепы приняли постановление №2739.

Свой голос "за" отдали 295 парламентариев. Таким образом Рада заявила, что Революция Достоинства – один из ключевых моментов украинского государства и выразитель национальной идеи свободы.

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Виновных за преступления во время Майдана должны наказать

Расследование преступлений, совершенных во время Революции Достоинства должно быть завершено и проведено эффективно. Виновники должны предстать перед судом и в ходе справедливого и беспристрастного процесса привлечены к ответственности. Дальнейшее промедление в этом вопросе недопустимо,

– говорится в документе.

В заявлении указано, что акты унижения человеческого достоинства, которые происходили 7 лет назад на Майдане Независимости в Киеве, а так же в других местах столицы и разных городов, поселков и сел по всей стране, не должны повториться.



Рада осудила преступный режим Януковича / Скриншот с телеканала Рада

Отмечается также, что узурпация власти одной из ее ветвей, партией или отдельным должностным лицом является абсолютно недопустимым явлением, что вызывает долговременные тяжкие последствия.

Трагические события Революции Достоинства, оккупация Автономной республики Крым и города Севастополя, а также продолжающаяся вооруженная агрессия России и оккупация ею отдельных районов Донецкой и Луганской областей произошли не в последнюю очередь вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался Россией и действовал вопреки национальным интересам Украины,

– добавляют в заявлении.

Кроме этого, противоправную деятельность отдельных работников подразделений милиции особого назначения "Беркут", милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и других должностных и служебных лиц во время Революции Достоинства парламент осудил как такую, которая нанесла непоправимый вред государству и обществу.

Нардеп Ярослав Железняк из "Голоса" отметил, что постановление поможет семьям героев Небесной Сотни том числе и в международных судах.

"Это позиция, когда Украина заявляет, что действия Януковича и его прислужников были направлены против населения", – подчеркнул он.

Ярослав Железняк прокомментировал постановление о Революции Достоинства: видео

Напомним, что профильный комитет рекомендовал Раде принять проект постановления, чтобы дать правовую оценку событиям во время Революции Достоинства. В частности, режиму президента-беглеца Виктора Януковича.

Обратите внимание! 21 января 2021 года Европейский суд по правам человека признал, что во время Майдана украинская власть нарушала права людей. В частности, жестоко разгоняла протестующих в Киеве и других украинских городах в 2014 – 2015 годах.