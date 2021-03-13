Годовщина Куреневской трагедии: потоп, приведший к многочисленным жертвам – как это было
В этом году в Украине проходит 60 годовщина Куреневской трагедии. Именно 13 марта 1961 года киевскую окраину Куреневки накрыл селевой поток из Бабьего Яра. Это привело к многочисленным жертвам.
По приказу тогдашних властей истинные масштабы катастрофы тщательно скрывали.
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Зеленский почтил жертв
Как пишет пресс-служба Офиса президента, от имени Владимира Зеленского к памятному кресту на улице Елены Телиги в Киеве возложили цветы.
Глава государства подчеркнул, что эта трагедия, как и Чернобыль, вызвана так называемым человеческим фактором. По словам Зеленского, это является горьким уроком для общества и предостережением для власти.
Вечная память погибшим! Соболезнования тем, кто потерял своих родных и близких в этой трагедии,
– подытожил президент.
С чего все начиналось
- В 1950 году решили заполнить Бабий Яр отходами производства Петровских кирпичных заводов. Поэтому в течение 10 лет было намыто более 4 миллионов кубических метров глинистой пульпы. Глубина намыва достигала более 30 метров.
- Отток дамбы приобрел угрожающие масштабы.
- Бабий Яр стал болотом, заполненным жидкой глинистой пульпой.
Власть все знала
Местные власти предупреждали о потенциальной катастрофе, однако чиновники запрещали разглашать это и "сеять панику". Штаб гражданской обороны также хорошо знал, что дамба может прорвать. Однако отселение людей не проводили.
Селевой поток / Фото из архива СБУ
Как произошла трагедия
Трагедия произошла утром в рабочий день. Около 9:20 жидкая пульпа двинулась по склону к Куреневке, сметая на пути все. Вал достигал в высоту 14 метров, в ширину – 20. Потом длился 1,5 часа.
Всего под слоем глины, которая быстро твердела, оказалось около 30 гектаров.
Последствия трагедии
- Официально погибли 145 человек.
- Хотя по неофициальным данным это количество составляет 1500 – 3000.
- Потоп уничтожил около 40 домов.
- В результате 353 семьи остались без жилья.
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