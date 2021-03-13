В этом году в Украине проходит 60 годовщина Куреневской трагедии. Именно 13 марта 1961 года киевскую окраину Куреневки накрыл селевой поток из Бабьего Яра. Это привело к многочисленным жертвам.

По приказу тогдашних властей истинные масштабы катастрофы тщательно скрывали.

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Зеленский почтил жертв

Как пишет пресс-служба Офиса президента, от имени Владимира Зеленского к памятному кресту на улице Елены Телиги в Киеве возложили цветы.

Глава государства подчеркнул, что эта трагедия, как и Чернобыль, вызвана так называемым человеческим фактором. По словам Зеленского, это является горьким уроком для общества и предостережением для власти.

Вечная память погибшим! Соболезнования тем, кто потерял своих родных и близких в этой трагедии,

– подытожил президент.

С чего все начиналось

В 1950 году решили заполнить Бабий Яр отходами производства Петровских кирпичных заводов. Поэтому в течение 10 лет было намыто более 4 миллионов кубических метров глинистой пульпы. Глубина намыва достигала более 30 метров.

Отток дамбы приобрел угрожающие масштабы.

Бабий Яр стал болотом, заполненным жидкой глинистой пульпой.

Власть все знала

Местные власти предупреждали о потенциальной катастрофе, однако чиновники запрещали разглашать это и "сеять панику". Штаб гражданской обороны также хорошо знал, что дамба может прорвать. Однако отселение людей не проводили.



Селевой поток / Фото из архива СБУ

Как произошла трагедия

Трагедия произошла утром в рабочий день. Около 9:20 жидкая пульпа двинулась по склону к Куреневке, сметая на пути все. Вал достигал в высоту 14 метров, в ширину – 20. Потом длился 1,5 часа.

Всего под слоем глины, которая быстро твердела, оказалось около 30 гектаров.

Последствия трагедии

Официально погибли 145 человек.

Хотя по неофициальным данным это количество составляет 1500 – 3000.

Потоп уничтожил около 40 домов.

В результате 353 семьи остались без жилья.

Обратите внимание! Виновными в трагедии признали 6 человек. Двух проектировщиков из Москвы и 4 руководителей киевского строительного управления обвинили в преступной халатности.