Раде рекомендуют дать оценку режиму Януковича в связи с годовщиной Евромайдана
Верховной Раде порекомендовали одобрить проект постановления, чтобы предоставить правовую оценку событиям во время Революции Достоинства. В частности, режиму беглого президента Виктора Януковича.
Источник:Верховная Рада
Такую рекомендацию дал Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на заседании 15 февраля.
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Постановление нужно, чтобы привлечь внимание украинского общества и международного сообщества к Евромайдану и Революции Достоинства. Нардеп Александра Устинова отметила, что Европейский суд уже дал оценку этим событиям, поэтому важно принять документ.
Что предусматривает постановление
- Проект содержит позицию Верховной Рады Украины относительно определения Революции Достоинства одним из ключевых моментов украинского государства;
- недопустимость промедления с расследованием "дел Майдана";
- значение памяти о Героях Небесной Сотни;
- недопустимость узурпации власти;
- политическая оценка режима беглого президента Виктора Януковича;
- осуждение противоправных действий "беркутовцев", отдельных милиционеров, военнослужащих Внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и тому подобное;
- важность мирных собраний и недопустимость произвола.
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