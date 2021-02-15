Верховной Раде порекомендовали одобрить проект постановления, чтобы предоставить правовую оценку событиям во время Революции Достоинства. В частности, режиму беглого президента Виктора Януковича.

Такую рекомендацию дал Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на заседании 15 февраля.

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Постановление нужно, чтобы привлечь внимание украинского общества и международного сообщества к Евромайдану и Революции Достоинства. Нардеп Александра Устинова отметила, что Европейский суд уже дал оценку этим событиям, поэтому важно принять документ.

Что предусматривает постановление

Проект содержит позицию Верховной Рады Украины относительно определения Революции Достоинства одним из ключевых моментов украинского государства;

недопустимость промедления с расследованием "дел Майдана";

значение памяти о Героях Небесной Сотни;

недопустимость узурпации власти;

политическая оценка режима беглого президента Виктора Януковича;

осуждение противоправных действий "беркутовцев", отдельных милиционеров, военнослужащих Внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и тому подобное;

важность мирных собраний и недопустимость произвола.

Важно! 21 января 2021 года Европейский суд по правам человека признал, что во время Майдана украинская власть нарушала права людей. В частности, жестоко разгоняла протестующих в Киеве и других украинских городах в 2014–2015 годах.