Иран понесет ответственность за сбитый украинский самолет МАУ в небе над Тегераном. Страна также должна объяснить свои действия, в результате которых погибли 176 человек.

Совместное заявление

В первую годовщину авиакатастрофы Украины, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция, чьи граждане погибли в результате трагедии, сделали совместное заявление. Полный текст обращения опубликовали на сайте МИД Украины.

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Сегодня мы чтим память погибших и выражаем искренние соболезнования всем, кто оплакивает жертв трагедии PS752. Мы разделяем горе семей, родственников и друзей, которые потеряли близких,

– говорится в заявлении.

Страны призвали Иран предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к этой авиакатастрофе. Они добавили, что Тегеран понесет ответственность за смерть людей и в полной мере выплатит компенсации семьям погибших и пострадавшим государствам.

Что известно о расследовании авиакатастрофы

30 декабря 2020 года Иран заявил о завершении расследования катастрофы.

Технический отчет передали Украине только 5 января 2021 года. Теперь его должна утвердить Международная организация гражданской авиации.

Тегеран заявил, что семьям погибших в трагедии 8 января 2020 года выплатит по 150 тысяч долларов.

Канаду такая сумма выплат не удовлетворяет.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: основные факты

8 января 2020 года самолет рейса PS752 был сбит двумя иранскими военными ракетами класса "земля-воздух" вблизи Тегерана.

Самолет сбили после его вылета из международного аэропорта.

На борту были 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Погибли граждане 7 стран, среди которых 55 канадцев и 30 постоянных жителей Канады.

На борту также находились 11 украинцев: 2 пассажира и 9 членов экипажа.

Авиакатастрофа МАУ в Тегеране / Инфографика 24 канала